الثلاثاء.. مجلس النواب يحاصر وزير التربية والتعليم

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 08:12 م

يشهد مجلس النواب خلال جلساتة الثلاثاء القادم 14 ديسمبر ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مواجهات وإتهامات عنيفة من قبل النواب خلال ،مناقشة العديد من طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورطارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول .

كما تناقش نقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس ، وحول سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وعن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وعدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، وعن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم ، وعن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، وعن عدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي، وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار،وعن عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة.

وكذلك عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي.، وعن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية، وعن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات ، مقدمة من النواب ، محمد تيسير مطر، ومحمد مصطفى السلاب ، منى عبد العاطي ،ياسمين أبو طالب ،أشرف حاتم ،محمد سليمان ،محمد الحسيني ،أيمن أبو العلا ،إيهاب الطماوي ،،ضياء الدين داود ،أحمد خليل خير الله ،ايلاريا سمير حارص ،أشرف المقرحي ،سحر البزار ،محمد بدراوي ،ني نتر أوزورويس ،حسام المندوه الحسينى ،محمود قاسم ،محمد العماري ،طلعت عبد القوي ،محمد عبد الرحمن راضي ،ألفت المزلاوي ،سلوى أبو الوفا ،فريدي البياضي ،نشأت فؤاد عباس ،محمد نشأت العمدة ،هاني خضر ، بلال النحال ،فؤاد أباظة ،أيمن محسب ،نسرين صلاح عمر،آمال عبد الحمي ،محمد الصمودي ،محمود البرعي ،خالد الحداد ،أمل زكريا قطب ،علي بدر ،عفاف زهران ،مجدي سيف ،عيد حماد، أحمد حمدي خطاب ،محمد نجيب خالد نور الدين ،عصام العمدة ،أحمد العرجاوي ،إيهاب عبد العظيم ،علاء خير الله ،حسن عبد الوهاب محمد ،حسن المير،أحمد الشريف ،صفاء جابر، سارة النحاس ، سعودي عبد الرحمن ،إبراهيم أبو شعيرة ،العربي فؤاد ،أمل سلامة.