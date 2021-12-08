شعراوي يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقارة

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 03:54 م

كرم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عددا من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2020 / 2021، وذلك بحضور عدد من القيادات، حيث قام وزير التنمية المحلية بمنح الأوائل شهادات تقدير تقديراً لتميزهم في الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في موضوعات التفتيش الهندسى وأساسيات التحول الرقمى والسكان وإعداد القادة ومؤشرات الأداء واللغة الإنجليزية وإعداد مدربين في الشئون المالية والتتفيش المالى والحملة الميكانيكية والشئون الإدارية والتواصل المجتمعى والتسويق.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أعرب اللواء محمود شعراوى عن سعادته بلقاء المكرمين من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة في ظل اهتمامه المستمر بتوفير البرامج التدريبية للإرتقاء بمستوى العنصر البشرى في الإدارة المحلية بما يساعد في أداء العاملين لمهامهم بأفضل صورة وأسرع وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات بما يحقق رضاهم عنها.