الأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن استرداد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 01:43 م

اعتمدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك بالتوافق القرار الخاص بإعادة واسترداد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وهو القرار الذي تقدمه اليونان كل ثلاثة أعوام بدعم رئيسي من مصر بهدف تعزيز التعاون الدولي من أجل إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية.

وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبد الخالق - في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الثلاثاء- إن مصر حرصت على تقديم الرعاية للقرار منذ مرحلة مبكرة، كما شاركت بفاعلية في المشاورات حوله من أجل تحقيق الشمولية في الاستجابة الدولية للإتجار في الممتلكات الثقافية من خلال تجريم الإتجار فيها عن طريق تعزيز الإطار القانوني الدولي الخاص بمكافحة تلك الجرائم.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن دعم مصر القوي للقرار يعد استكمالًا للجهود المصرية الدولية المتعددة والرامية إلى إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وأهمها كان اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو العام الماضي لقرار بعنوان "أولوية أفريقيا" حول استعادة أفريقيا لممتلكاتها الثقافية المسروقة بناءً على إسهام مصري بارز في صياغة القرار.