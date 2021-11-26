إصابة ونزيف.. "خناقة" في انتخابات الترسانة

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 05:54 م

شهدت انتخابات نادي الترسانة مشاجرة بين بين مصطفى خطاب، المرشح على مقعد العضوية تحت السن وأحد مندوبي المرشحين خلال عملية التصويت بمقر قلعة الشواكيش.

واشتبك خطاب مع مندوب أحد المرشحين اعتراضا على توجيه الاعضاء للتصويت، ما أسفر عن إصابة الأخير في وجهه وتعرضه لنزيف.

وتشهد انتخابات الترسانة منافسة قوية في جميع المناصب ، كالتالي:

منصب الرئيس: طارق سعيد ومحمد سلام.

نائب الرئيس: سيد يوسف وراجح وهبة.

أمين الصندوق: صلاح عبد الفتاح وأيمن على ومجدى شحاتة وجمال إبراهيم وأشرف سعيد.

العضوية فوق السن: عمر الأيوبى وأحمد الوليد وعماد حمدى ورجب عبد اللطيف وشريفة الكارم ورواش عبد المعبود وغالية حسن ومحمد الشاذلى وثروت جميل وسحر الطويل ومحمود عبد الحميد ومحمد إمام ومحمد جلال ومحمد سالم وأحمد عبد الستار ومحمد طارق ومحمد أحمد وحسام الليثى.

العضوية تحت السن: إسلام محسن ومصطفى أبو بكر وأشرف عادل وأسامة جلال وآدم سعيد الطوخى ومحمد أيمن عبد الرحيم وأحمد عبد العز.