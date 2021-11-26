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الجمعة 26 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة عند نفس أسعار أمس الخميس  بعد سلسلة من التراجعات خسر خلالها 22 جنيها.

وسجل عيار 21 قيمة 787 جنيه للجرام ، وسجل عيار 24 نحو 899 جنيه للجرام، وعيار 22 قيمة 824 جنيه، كما سجل عيار 18 قيمة 674 جنيه لجرام،

وسجل عيار 14 نحو 521 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6296 جنيه وسجلت الأونصة 27.972 جنيه و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام

ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتري وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا،

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، هي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.

 

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