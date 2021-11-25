المعهد الكندي يكرم نجوم الفن بمهرجان روائع الإبداع الدولي

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 11:11 م

شارك المعهد الكندي المغربي للدراسات والأبحاث حول الهجرة والتداخل الثقافي في تكريم عدد من الشخصيات العامة العربية والمصرية ونجوم الفن والمجتمع خلال فعاليات مهرجان روائع الإبداع الدولي في دورته السادسة للعام 2021 م والذي أقيم باحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة العربية والمصرية وعدد كبير نجوم الفن والصحافة والإعلام .

تم منح شهادات سفراء السلام والنوايا الحسنة لكلا من :-

الأميرة : دعاء بنت محمد عزت - من المملكة العربية السعودية

وسمو الشيخة دانة الصباح - من دولة الكويت

والدكتوراة الفخرية في مجالات مختلفة لكل من الدكتور: هشام بنتن ، الدكتور : عمر بارشيد ، الدكتور : معتز زين الدين ) ومن دولة بلجيكا (الدكتور : مراد بليد ) ومن الجمهورية السورية (الدكتور: محمد سليم الذهبي )

وتكريم خاص لكل النجوم المكرمين ( النجم : حماده هلال ، الكاتبة الصحفية : دينا شرف الدين، النجم : أحمد ماهر ، النجمة : منال سلامه ، النجمة : حنان شوقي ، النجمة : منة فضالي ، النجم : محمد فارس ، الدكتور : عمرو منتصر ، الدكتورة : هايدي نوفل ، الإعلامية : شاهندة أنور ، الدكتور : نايف الجهني، و محمد الوابصي ، و الدكتورة : صفاء عمران ، الشاعر : عصام بدر ، الشاعر : أشرف عزمي ، المخرج : إسلام رفعت ، الإعلامية : أميرة الفاضل ، الإعلامي : خالد البوشي ، الإعلامي ، سامح دراز ، الإعلامية : لمياء القاسم )



قدم فعاليات المهرجان الإعلامي الدكتور : أحمد سحاب ، والإعلامية الدكتورة: غاده جميل .

جدير بالذكر أن المهرجان أقيم برئاسة الدكتورة : هبه الشرقاوي ، مدير المهرجان الدكتور : سيد الجندي، وشارك في كافة التكريمات ممثلا عن المعهد الكندي المغربي الإعلامي : عمرو هلال – مستشار العلاقات الدولية والدبلوماسية الذي أعرب عن شكره وتقديره لإدارة المهرجان علي حسن الإستقبال والضيافة وإعطاء الفرصة للمعهد للمشاركة في هذا الحدث العظيم كما أفاد بأنه سوف يكون هناك تعاون مثمر ودائم مع مهرجان روائع للإبداع الدولي .

وأشادت الدكتورة : فيروز فوزي – رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي المغربي بعمق العلاقات الفنية والثقافية بين دولة كندا وكافة الدول العربية كما صرحت عن سعادتها الكبيرة بأن يكون المعهد مساندا دائما لكل الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي .

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