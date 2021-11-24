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الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 97 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 97 إصابة جديدة بفيروس كورورنا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 38796، فيما بلغ إجمالي الوفيات 822.

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