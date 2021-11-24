كورونا في موريتانيا.. تسجيل 97 إصابة جديدة

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 07:16 ص

سجلت موريتانيا 97 إصابة جديدة بفيروس كورورنا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 38796، فيما بلغ إجمالي الوفيات 822.