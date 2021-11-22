لينا خوري تقدم ورشة تمثيل بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 12:55 م

تقدم المخرجة والمنتجة اللبنانية لينا خوري ورشة ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الجديدة برئاسة د. جمال ياقوت، تحت عنوان “كيفية التحضير لتجربة أداء How to prepare for an Audition”.

تعمل الورشة على تدريب المشاركين لتقديم مونولوج ناجح للكاستينج، وسيكون التركيز على فهم النص والهدف منه ،وكيفية تجسيد الشخصية وإبراز الموهبة والمؤهلات المميزة للممثل، وكذلك كيفية استعمال الجسد والصوت، واثبات الحضور، والتدريب على الليونة في أخذ تعليمات المخرج وتنفيذها.

اللبنانية لينا خوري من مواليد 27 أبريل عام 1976 ، وتعمل كمخرجة وكاتبة ومنتجة واستاذة للتمثيل ، حيث قامت بالتدريس ، وقدمت ورش عمل في التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج للمسرح والسينما والتلفزيون في مؤسسات مختلفة في بيروت ، من بينها الجامعة اللبنانية الأميركية ، و الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ، و الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا ، والجامعة اللبنانية ، وهي معروفة بمعالجتها للمواضيع المثيرة للجدل في مسرحياتها ، حيث تعرضت لقضايا شائكة في المجتمع اللبناني والعالم العربي ، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا المرأة، وتطرقت ايضا خوري لإنتاج وإخراج عددا من الأفلام والبرامج اللبنانية، كما شاركت من قبل كعضو لجنة تحكيم في المهرجانات المسرحية ومسابقات الأفلام القصيرة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وستنطلق دورته المقبلة والتي تحمل رقم ( 28 ) في الفترة من 14 إلي 19 ديسمبر ، وكان المهرجان في بيان سابق قد أعلن عن اختيار 14 عرضاً دولياً يتنافس علي جوائزه من دول عربية وأجنبية منها : انجلترا ، ايطاليا ، الدنمارك ، أوكرانيا ، ألمانيا ، أندونسيا الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، السعودية ، المغرب ، السودان ، فلسطين ، تونس ، الكويت ، وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بعرضين هما عرض (ديفيليه) إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض (الجوزاء) إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.