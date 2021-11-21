كورونا في موريتانيا.. تسجيل 68 إصابة جديدة

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 12:07 ص

سجلت موريتانيا 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 38 ألفا و583، فيما بلغت حصيلة الوفيات 816.