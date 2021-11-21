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الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 68 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 38 ألفا و583، فيما بلغت حصيلة الوفيات 816.

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