غدا.. الحكم على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل في البساتين

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 06:00 م

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، الحكم على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل في البساتين.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربينى، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني و شريف سلام وامانة سر ممدوح غريب.

وكشف أمر الإحالة ، أن المتهمين “علي .ف، ----عيد ، ف ، علي .س ، علي .ع" جرحوا عمدا المجني عليه الأول محمد نبيل مصطفي ابراهيم مع سبق الاصرار حال تشاجرهم معه وذويه إثر خلاف سابق فيما بينهم، فاعدو لذلك الغرض سلاحا أبيض وما أن ظفر الأول بضحيته حال قيام الأخير بمحاولة نجدة شقيقه استل سكيناً وكال به عده ضربات استقرت في رأس ضحيته وصدره.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين احتجزوا المجني عليه الثاني وائل نبيل مصطفي بدون وجه حق وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض، وأن شقيق المجني عليه حال توجهه رفقه اشقاءه لتحرير شقيقهم المختطف الثاني أبصروه داخل مركبة برفقة المتهمين وبالتوجه صوبهم وحال قيام المجني عليه الأول بمحاولة الدلوف للمركبة قام المتهم الاول بالخروج منها واعتدى علي المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض بأن كال له ثلاث ضربات استقرت الأولى في رأسه والثانية بصدره والثالثة أسفل إبطه، وسقط علي إثرها أرضا وتوفي متأثرا بإصابته .