تعطيل الدراسة في 6 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس 18/نوفمبر/2021 - 10:04 م

تحسبا لعدم استقرار الطقس ومع توقعات هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من الطقس السيء، أعلنت 6 محافظات، حتى الآن، تعطيل الدراسة السبت المقبل.

في الإسكندرية أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة السبت الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين

في مطروح أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليق الدراسة السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وحفاظا على سلامة الطلاب بالمحافظة، ويتم التعليق حتى تحسن الأحوال الجوية.

كانت مدن وقرى محافظة مطروح والساحل الشمالى الغربى، قد شهدت طقس خريفي مع هطول الأمطار الغزيرة خاصة على المناطق الساحلية من المحافظة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء، إذ نشطت الرياح الشمالية والشمالية الغربية تكاثرت السحب الكثيفة والمتوسطة التي أدت لتساقط الأمطار.



وانخفضت درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها في هذا الوقت من السنة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، والفرصة مهيأة لأعمال الملاحة البحرية والصيد.

من ناحيتها، اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، وفرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، استعداداتها لإزالة تجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بسيارات شفط ونقل المياه لإزالة مياه الأمطار من الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح.

في البحيرة قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وقال المحافظ، في بيان له منذ قليل: على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

ومن المتوقع واعتبارا من فجر يوم السبت 20 نوفمبـر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح -البحيرة - كفر الشيخ ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

في الدقهلية أعلن ديوان عام المحافظة، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 20 من نوفمبر 2021، فقط للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار.

ويُستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية.

في كفر الشيخ قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر تعطيل الدراسة، يوم السبت القادم، الموافق ٢٠ نوفمبر الجارى، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفة مبدئية، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وذكرت الهيئة فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس يوم السبت القادم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في دمياط قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد الموافقين ٢١،٢٠ نوفمبر الجارى بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ .

وذكرت الهيئة فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول امطار غزيرة، وبناء عليه أصدرت "المحافظ" هذا القرار والذى يشمل تعطيل الدراسة لطلاب المدارس والمعلمين .

ووجهت محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة ، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ اعتبارًا من السبت القادم والتى قد تستمر خلال الأسبوع.