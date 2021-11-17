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الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

رسالة زوجة الشهيد محمد مبروك لزوجها في ذكرى استشهاده

الشهيد محمد مبروك
الشهيد محمد مبروك
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وجهت رشا حسني، زوجة الشهيد محمد مبروك،  عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"  رسالة مؤثرة لروح زوجها الشهيد وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاده. 
وقالت زوجة الشهيد محمد مبروك: "جعل الله صباح هذا اليوم حسناتك مقبولة وذنوبك مغفورة،  مقبول بإذن رب العالمين شهيدا منعما في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا". 
وتابعت:" كل عام وذكرك الفواح باق ماحيينا في دمانا
كل عام وأثرك ياحبيبي باقي وأثرك يا محمد لن يزول
كل عام ياحبيبي وأنت الضهر والسند ليا ولأولادنا بسيرتك الطيبة ورجولتك وجدعنتك وأخلاقك وجميل صفاتك
كل عام ياحبيبي وأنت في العين والقلب والروح لم ولن تفارقهم". 
واختتمت:  "ولا أملك ياحبيبي لك سوى الدعاء فاللهم بحق احتياجنا له وفقداننا له أكرم نزله واجمعنا به عاجلا وليس ٱجلا
الحاضر الغائب
جميل الخلق والخلقة
الشهيد العقيد العظيم النبيل البطل حبيبي محمد بك مبروك" 

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وجهت رشا حسني زوجة الشهيد محمد مبروك عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام رسالة مؤثرة لروح زوجها الشهيد وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاده