الأعلى عـالميـا بالربع الثالث 2021.. مصر تحقق نموا بـ900% في صادرات الغاز

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 03:39 م

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن مصر جاءت من بين الدول العربية التي حافظت على مستويات مرتفعة من صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بعد الأداء الاستثنائي الذي حققته خلال الربع الأول والثاني من العام.

وذكر تقرير منظمة "أوابك" حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث من عام 2021، ارتفاع إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى 26.5 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن في الربع المماثل من عام 2020 ليرتفع بنحو 3.2%.

ولفت التقرير إلى أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية خلال نفس الفترة من العام الحالي جاء من مصـر التي صدرت حوالي مليون طن، فيما بلغت خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 نحو 0.1 مليون طن فقط بسـبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي 900%، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً خلال الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت "أوابك" إلى أن هذا المستوى المرتفع من صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية جاء على الرغم من التراجع الذي شهدته صادرات قطر، فيما تم تعويضه من نمو صادرات مصر والإمارات والجزائر، مع استمرار تشغيل محطات الإسالة في سلطنة عُمان بكامل طاقتها الإنتاجية.

وتصدرت قطر الدول العربية في صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من 2021؛ بواقع 19.1 مليون طن بانخفاض سنوي 3.5%، يليها عُمان بواقع 2.5 مليون طن بزيادة سنوية 19%، ثم الجزائر بصادرات بلغت 2.4 مليون طن بزيادة 6.1% عن الربع المماثل من العام الماضي، وارتفعت الصادرات من الإمارات 7.1% لتبلغ 1.5 مليون طن.

واستحوذت صادرات الدولة العربية مجتمعة من الغاز الطبيعي المسال على حصة سوقية عالمية بلغت 29.1% خلال الربع الثالث من 2021، فيما بلغت صادرات الغاز الطبيعي عالمياً 91.2 مليون طن في الربع الثالث من عام 2021، مقابل 82.5 مليون طن في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.5%، بينما تراجعت على أساس ربعي بنحو 3.1% علماً بأنها بلغت 94.1 مليون طن بالربع الثاني من العام الجاري.