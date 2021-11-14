باق 24 ساعة.. منع الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول مقار عملهم

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 11:43 ص

باقي 24 ساعة علي إعلان رئاسة الوزراء، قرارها بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر، وللمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ترأس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "اللجنة قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه تقديم فحص PCR سلبي النتيجة كل أسبوع".

وأضاف أنه "تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وتابع أنه "تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا

و قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الحكومة المصرية توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من مصادر مختلفة، موجهًا الشكر للجهات التي تدعم مصر في هذا الاتجاه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن توفر اللقاحات من مصادر متعددة ساهم في تلقيح عدد كبير جدًا من المواطنين، حيث تم استخدام 35 مليون جرعة من اللقاحات، بواقع 25 مليون مواطن تم تلقيحه.

أوضح: «القارة الأفريقية بصفة عامة تعاني حتى الآن من نقص لقاحات كورونا، وبدعم دول كبرى مثل الولايات المتحدة بما تملكه من قدرات وكميات كبيرة من اللقاحات لمصر والدول الأخرى أحدث إنجازا كبيرا جدًا».

وأشار إلى أن الحكومة تطمح بتلقيح 40 مليون مواطن بحلول ديسمبر من العام الجاري، بواقع 80 مليون جرعة أو أقل قليلًا إذا تم حساب نسبة لقاح جونسون الذي يستخدم بجرعة واحدة.".