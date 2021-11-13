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السبت 13 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظ قنا: الأمطار تسببت في إغلاق الطرق الصحراوية

محافظ قنا
محافظ قنا
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قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن الأحوال الجوية شهدت تحسنا اليوم بالمحافظة، بعدما كانت هناك أمطار غزيرة أمس على الطرق الصحراوية قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن محافظة قنا لم تتأثر بالأمطار لأنها استعدت مبكرًا، موصحا أن محافظة قنا لم تشهد أمطارًا اليوم، ولكن الأمطار كانت على سلاسل جبال البحر الأحمر تسببت في إغلاق الطرق بين البحر الأحمر وقنا، حيث إن الأمطار أغلقت الطرق الرئيسية إلى البحر الأحمر ولم تصل إلى القرى.
واختتم محافظ قنا، أن السيول والأمطار في المدن الصحراوية والأحوال الجوية مستقرة ومن ثم لا تستدعي تعطيل الدراسة في المدارس غدًا.

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