استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

السبت 13/نوفمبر/2021 - 09:12 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت، بعد ارتفاعه مساء أمس الجمعة جنيهان للجرام وسجل عيار 21 نحو 810 جنيه للجرام .

كما سجل عيار 24 نحو 925 جنيه، وسجل عيار ١٨ يسجل 694 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 6480 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 537 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الأونصة 28.790 جنيه و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام، ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتريوهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا،

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار