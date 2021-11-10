بالفيديو.. ربيع: انضمام الكراكة حسين طنطاوي لتطوير المحور الجنوبي في يناير المقبل

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 10:46 ص

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على تطوير 40 كم في المحور الجنوبي الكيلو 122 حتى الكيلو 162، لكن التربة فيه صخرية وصلبة، ولا يمكن لأي كراكة أن تعمل فيه، لذا تعاقدت الهيئة على الكراكة حسين طنطاوي التي يمكنها العمل في هذه التربة.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن هذه الكراكة يمكنها تكريك مليون متر مكعب في الشهر من أجل إنجاز العمل في الوقت المطلوب، كما أنها أحدث كراكات المنطقة وتتميز بقدرات عالية جدا، ومزودة بكاميرا لتصوير ما يتم تحت الماء.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "سننهي تطوير المحور الجنوبي في 30 يونيو 2023، والكراكة مهاب مميش لم تنضم إلى هذا المشروع بعد، لأنها تنهي مهمة قومية في قطاع شرق بورسعيد، وبداية من شهر يناير ستنضم إلى المشروع".

وأشار إلى أن 3 كراكات تعمل حتى الآن في تطوير المحور الجنوبي، وسيرتفع هذا العدد إلى خمسة بحلول شهر يناير، وهناك 5 كراكات تعمل في البحيرات المرة.

