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الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

فعاليات الملتقى الأول لتكنولوجيا التعليم الرقمي

الملتقى الرقمي الأول
الملتقى الرقمي الأول
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انطلقت فعاليات الملتقي الأول لتكنولجيا التعليم الرقمي و تقنيات التعليم عن بعد، برعاية المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

ويناقش الملتقى اهمية التحول في التعليم للمنصات الرقمية وتاثيره في التعليم عن بعد من خلال دراسة هندسة البترول والتعدين  وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب من أفضل الجامعات العربية وهي الجامعة المغربيه (إيجآت) التي تمنح درجة البكالوريوس في كافة هذه التخصصات للحاصلين علي الثانويه العامه بمجموع 50% بالتعليم عن بعد داخل مقرات الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع إعتماد هذه الشهادات من الخارجية المصريه ووزارة التعليم العالي.

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الملتقى الرقمي التعليم عن بعد