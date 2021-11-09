فعاليات الملتقى الأول لتكنولوجيا التعليم الرقمي

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 01:23 م

انطلقت فعاليات الملتقي الأول لتكنولجيا التعليم الرقمي و تقنيات التعليم عن بعد، برعاية المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

ويناقش الملتقى اهمية التحول في التعليم للمنصات الرقمية وتاثيره في التعليم عن بعد من خلال دراسة هندسة البترول والتعدين وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب من أفضل الجامعات العربية وهي الجامعة المغربيه (إيجآت) التي تمنح درجة البكالوريوس في كافة هذه التخصصات للحاصلين علي الثانويه العامه بمجموع 50% بالتعليم عن بعد داخل مقرات الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع إعتماد هذه الشهادات من الخارجية المصريه ووزارة التعليم العالي.