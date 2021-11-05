محمد محسن يمثل مصر للسنة الثالثة في كونجرس كمال الأجسام

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 07:09 م

شارك المدرب والحكم الدولي المحترف محمد محسن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام في أسبانيا للمرة الثالثه على التوالي كممثل للمقعد المصري بناء على اختيار الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى.

من جانبه أعرب الحكم الدولي المحترف محمد محسن عن سعادته باختياره من قبل الدكتور عادل فهيم ليكون ممثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام في سانتا سوزانا اسبانيا ٢٠٢١ بمشاركة ممثلين من اكتر من ١٢٠ دولة في الكونجرس الدولي.

وأضاف "محسن" أن هذه هي المره الثالثه علي التوالي التي يتم فيها اختياري لتمثيل مصر والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام .

واشار الى انه شارك في اجتماع الفجيره بالامارات العربيه المتحده ٢٠١٩ وسانتا سوزانا اسبانيا ٢٠٢٠، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع والعمل من أجل مصرنا ورفع علم مصر في كل المحافل الدولية القادمه.