غدا .. "مصر للطيران" تسير 91 رحلة جوية

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 12:53 م

تسير “مصر للطيران”، غدا السبت، ٦ نوفمبر ٩١ رحلة جوية بمعدل ٥٩ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا ، كازابلانكا ، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد ، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض ، جدة ، المدينة المنورة ، الدمام .

كما يتم تسيير ٣٠ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، وتسيير ه رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٩٧٠٠ راكبا .