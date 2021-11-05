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الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

غدا .. "مصر للطيران" تسير 91 رحلة جوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تسير “مصر للطيران”، غدا السبت، ٦ نوفمبر ٩١ رحلة جوية بمعدل ٥٩ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحه، أثينا،   لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا ، كازابلانكا ، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف،  لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد ، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض ، جدة ، المدينة المنورة ، الدمام  .

كما يتم تسيير ٣٠ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، وتسيير ه رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٩٧٠٠ راكبا .

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