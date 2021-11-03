كورونا في العراق.. تسجيل 1315 إصابة جديدة

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 06:15 ص

سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2057716 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23223, فيما تم تسجيل 1925 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2006270 حالة.