تكثيف جهود لضبط عاطل نصب على المواطنين في 2 مليون جنيه بالأميرية

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 10:54 م

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لضبط شخص نصب على 3 مواطنين في مبلغ 2 مليون جنيه، بمنطقة الأميرية.

كان تلقى رئيس مباحث الأميرية، بلاغا من 3 أشخاص مفاده تعرضهم للنصب علي يد عاطل يدعي "أيمن.ز.ر"، في مبلغ 2 مليون جنيه، استولي عليها المتهم بحجة تشغيلهم في تجارة قطع غيار الدرجات البخارية ومركبات التوك توك.

وبالكشف الجنائي على المتهم تبين أنه صادر ضده 10 أحكام جنائية بإجمالي 8 سنوات سجن، في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة.

وتكثف مباحث قسم شرطة الأميرية من جهودها لضبط المتهم.