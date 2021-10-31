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الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

تكثيف جهود لضبط عاطل نصب على المواطنين في 2 مليون جنيه بالأميرية

المتهم
المتهم
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لضبط شخص نصب على 3 مواطنين في مبلغ 2 مليون جنيه، بمنطقة الأميرية.
كان تلقى رئيس مباحث الأميرية، بلاغا من 3 أشخاص مفاده تعرضهم للنصب علي يد عاطل يدعي "أيمن.ز.ر"، في مبلغ 2 مليون جنيه، استولي عليها المتهم بحجة تشغيلهم في تجارة قطع غيار الدرجات البخارية ومركبات التوك توك.
وبالكشف الجنائي على المتهم تبين أنه صادر ضده 10 أحكام جنائية بإجمالي 8 سنوات سجن، في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة.
وتكثف مباحث قسم شرطة الأميرية من جهودها لضبط المتهم.

ضبط نصاب الاميرية المواطنين