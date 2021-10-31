سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 945960.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم في بيان ، أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14667، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى926393 .
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. تسجيل 240 إصابة جديدة
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 945960.
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 945960.