كورونا في المغرب.. تسجيل 240 إصابة جديدة

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 05:37 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 945960.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم في بيان ، أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14667، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى926393 .