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الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 412653 ولم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 2461 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم : إنه تم أيضا تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 409826، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 31ر99 % .
واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 6 حالات ، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 366 حالة ، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة " كوفيد - 19 " الى 14.

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