سعيد الزكيبا: مهرجان سباحة الفراعنة ينعش السياحة في الغردقة

السبت 30/أكتوبر/2021 - 04:13 م

أكد سعيد الزكيبا، الخبير السياحي، أن تنظيم فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم، الذي يبدأ في مدينة الغردقة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2021 سيعود بالنفع على السياحة في هذه المنطقة التي تعد من أجمل بقاع الدنيا.

وقال الزكيبا، إن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 500 سباح من كندا وأيرلندا وأمريكا وإيطاليا، ومصر سيكون أفضل دعاية للسياحة في الغردقة، وسيكون له مردود جيد، خصوصاً أن هذه الدول الأربعة وجهتهم السياحية المفضلة هي الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف، أن الإعلام العالمي الذي سينقل الحدث، سيسلط الضوء على المدينة وما فيها من معالم سياحة غير موجودة إلا في هذه المنطقة رائعة الجمال، متوقعاً أن تشهد السياحة بعد هذا الحدث انتعاشة كبيرة.

ولفت إلى أن المهرجان سيساهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة للسياحة بالغردقة من الدول المشاركة في المهرجان، لاسيما وأن المهرجان يشارك فيه ذوي الهمم الذي يهتم بهم الإعلام الغربي بشكل كبير.

وكانت مدينة الغردقة قد أعلنت عن انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

ويشارك السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، والسباحة الأولمبية شيروت حافظ، والاتحاد المصرى للسباحة، وهيئة السباحة العالمية في كندا بالمهرجان، فضلا عن وفود من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وإيرلندا في المهرجان.

وذكرت إدارة المهرجان في وقت سابق أن مجرى السباق قد تم تحديده على شكل مثلث ينطلق من شاطئ الفيو وصولاً إلى المحمية 250م وثم إلى شاطئ فلفلة ثم العودة إلى شاطئ الفيو 250م، ويتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر 14 حتى 70 عاماً.