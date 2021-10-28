"شكاوى القومي للمرأة" تشارك في برنامج الزائرين "رايسا "

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 04:28 م

شاركت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، في برنامج الزائرين "رايسا" الذي تنظمه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي و يعقد لأول مرة خلال الفترة من 24-30 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه 20 سيدة من قيادات منطقة البحر الابيض المتوسط وأفريقيا.

وأشارت "عبدالمنعم"، إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة في أفريقيا و دول البحر الابيض المتوسط ، ومساعدتهن في تحديد مجالات التعاون وتبادل الخبرات والحوار والتعرف على التهديدات والتحديات التي تواجه المرأة في المنطقة، وقصص النجاح التي تحققت في الدول المشاركة في البرنامج ، بالإضافة إلى التعريف بالتجربة الاسبانية في دعم المرأة.

وأوضحت أنه تم على هامش البرنامج مقابلة المشاركات مع عدد من كبار المسئولين الأسبان وعلى رأسهم ملك أسبانيا الملك فيليب السادس، ورئيسة مجلس النواب ووزيرة العدل والتجارة والسياحة والخارجية وسكرتيرة الدولة للتعاون الدولى ومؤسسة "نساء من أجل أفريقيا" ، كما تم تنظيم عدد من الزيارات الثقافية للمشاركات بمدينة مدريد بأسبانيا.