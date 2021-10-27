السيسي: اتفقت مع الرئيس الرومانى على التعاون والتنسيق لمكافحة الهجرة غير المشروعة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 12:12 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ”أجريت اليوم مباحثات مثمرة وبناءة مع الرئيس الروماني شهدت توافقاً ملحوظاً في وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي ناقشناها حيث أكدت خلال المباحثات على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط“.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ”اتفقنا على التعاون والتنسيق لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة بشكل كامل.

وأضاف الرئيس أنه على الصعيد الإقليمي، تناولت مباحثتنا اليوم آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، فاتقفت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها في ديسمبر المقبل، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلها بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات خارجية“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الروماني بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس حيث أجريت للرئيس الروماني مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلام الوطني الروماني والسلام الوطني المصري كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت مباحثات مصرية رومانية لتعزيز العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وتشهد العلاقات المصرية الرومانية حاليا انتعاشا كبيرا في عدد كبير من المجالات

وفي يونيو 2019 زار الرئيس السيسي رومانيا، حيث شهدت الزيارة زخما كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أن جامعة بوخارست منحت الرئيس الدكتوراه الفخرية في الـ 20 من يونيو م العام نفسه.

وحققت زيارة الرئيس السيسي، إلى رومانيا في يونيو عام 2019 نقلة نوعية في العلاقات المصرية – الرومانية التي شهدت تطورات إيجابية.