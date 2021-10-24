أسعار الدولار اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:01 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي “مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي”.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر( أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.