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الجمعة 22 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ضبط المتهم في فيديو إشعال النار في محل الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص يشعل النيران بباب محل بالإسكندرية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بباب أحد المحال المغلقة بدائرة قسم شرطة محرم بك. 
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).. وقيامه بسكب مادة معجلة للإشتعال "بنزين" على باب محل مغلق وإشعال النيران به وأن المحل المشار إليه ملك (صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المذكور.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين صديق له "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ومالك المحل.
بإستدعاء مالك المحل وسؤاله.. أيد ما جاء بالفحص وعلل عدم إبلاغه بالواقعة لتصالحه مع المتهم فى حينه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية مصر , البوابة نيوز المتهم إشعال النيران