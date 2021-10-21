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الخميس 21 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

شيخ الأزهر ناعيًا حسن حنفي: طالب الغرب بإنصاف القيم الإنسانية

الدكتور حسن حنفي
الدكتور حسن حنفي
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نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة. 
وأضاف في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “رحم الله أ.د. حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة الذي قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وزخرت المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاته وتحقيقاته، وأذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة، رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته”.

شيخ الأزهر احمد الطيب حسن حنفي الفكر أستاذ الفلسفة الإسلامية