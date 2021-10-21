شيخ الأزهر ناعيًا حسن حنفي: طالب الغرب بإنصاف القيم الإنسانية

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 07:24 م

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة.

وأضاف في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “رحم الله أ.د. حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة الذي قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وزخرت المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاته وتحقيقاته، وأذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة، رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته”.