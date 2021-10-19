اقرأ غدًا في «البوابة».. قمة الحلول العادلة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 08:56 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 20 أكتوبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة الحلول العادلة

يجب احترام وحدة وسيادة بُلدان المنطقة ومراعاة مقتضيات الأمن البحري

السيسي خلال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص:

القضية الفلسطينية لب الصراع في الشرق الأوسط

خطوات رئيسية لتوريد الغاز المُسال.. وإبرام اتفاقيتيّن ثنائيتيّن لربط الشبكة الكهربائية مع أثينا ونيقوسيا

استمرار ظاهرة الإرهاب خطر حاضر يحرم شعوب المنطقة من أبسط حقوقها

ضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية القبرصية استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن

نسعى لحل عادل لقضية سد النهضة في مواجهة التعنت غير المبرر من إثيوبيا