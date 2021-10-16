تشيلسي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بهدف في شباك برينتفورد

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:37 م

استعاد فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على مضيفه برينتفورد بهدف مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة.

سجل هدف البلوز الوحيد اللاعب بن تشيلويل في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة أمام ليفربول، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 12 نقطة في المركز السابع.

وكان ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح اكتسح نظيره واتفورد بخماسية نظيفة أحرز منها صلاح هدف وصنع آخر.