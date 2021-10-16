كورونا في لبنان.. 510 إصابات جديدة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:04 ص

لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632781 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 607119 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 8413 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.