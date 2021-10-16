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السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 510 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632781 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 607119 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 8413 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

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