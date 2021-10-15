السعودية: نتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان ونأمل في استقرار الأوضاع

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:25 ص

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، كما أكدت الخارجية السعودية وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أوضحت الخارجية السعودية عن أملها في أن يتحقق السلام والأمن في لبنان الشقيق وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقرارًا في وطنه وتقدم في اقتصاده وأمنًا يبدد الإرهاب.