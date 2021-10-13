المدارس فى أسبوع.. تطوير وانضباط وعنف

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 09:07 م

انطلق العام الدراسى الجديد يوم السبت الماضى، وشهد الأسبوع الأول أحداثا عدة، شملت التطوير والانضباط، ومنها أيضا بعض أحداث العنف.

بروتوكول تعاون بين «العدل» و«التعليم» للاستفادة من بنك المعرفة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها بنك المعرفة المصري.

ووقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين وزارتي العدل والتربية والتعليم في مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفي لبنك المعرفة المصري، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم

والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.

وأكد المستشار عمر مروان، أن البروتوكول، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة فى تأهيل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين في المجال القضائي والتشريعي؛ لاستكمال

الدراسات العليا؛ سواء في مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مضيفا أن البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين في المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات

القضائية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن البروتوكول يوفر احتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك

وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين في هذا المجال.

مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسى

٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك لمواجهة تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس، وكذا كثافة الفصول.

وقررت «التربية والتعليم»، وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، ويتم الإعلان عنها بالمدرسة، ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.

وسمحت بأن يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية، خاصة فى المدارس

التى تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التى

يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم

المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة. كما قررت الوزارة السماح بنقل معلمى الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.

فى سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار العمل بترجمة المواد العلمية «العلوم والرياضيات» لطلاب الصف الثالث الثانوى بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى

اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.

كما أعلنت الوزارة عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع ناشيونال جيوجرافيك للتعلم «National Geographic Learning»، من أجل التعاون فى وضع المناهج الدراسية للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، لما يقرب من سبعة ملايين طالب.

مدرس يعنف طفلا من أبطال «٥٧٣٥٧» بالضرب والإهانة.. ومعلمة تعتدى على طالب فى الفيوم

نشر الطفل محمود محمود سامح، أحد محاربى السرطان، بمستشفى ٥٧٣٥٧ استغاثة على فيسبوك،

أكد فيها تعرضه فى الأسبوع الأول للدراسة للضرب والإهانة من مدرس زراعة بمدرسة كلية السلام التجريبية، وتذنيبه، رغم سوء حالته الصحية.

وقال محمود، الطالب بالصف السادس الابتدائي، إنه غير منتظم بالدراسة بسبب إصابته بالسرطان، وعند حضوره، أمس الأول الثلاثاء، بالمدرسة، وجه سؤالا بديهيا لمدرسه، وهو «حضرتك هتدينا إيه يا مستر؟ وذلك أثناء حديثه عبر هاتفه المحمول، مؤكدا أنه بمجرد الالتفات إليه، عاقبه بالضرب على يده وأهانه قائلًا: اطلع بره عند أمك، وتساءل الطفل فى منشوره: «ينفع مدرس يضربنى على إيدى اللى فيها وير؟».

من جهتها، قالت والدة محمود، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إن نجلها مريض سرطان، وسبق أن أجريت له عملية بتر وشايل مفصل الحوض وبيتعالج مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، مؤكدة أن عدد العمليات التي تم إجراؤها له وصل إلى ٥٠ عملية، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن حق ابنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد المدارس. وأضافت الأم أنه بسبب تعنيف المدرس ابنها لم يتكمن من الذهاب إلى المدرسة أمس بسبب ما قام به المدرس. من جهةٍ أخرى، قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنه تم التأكد من اعتداء معلمة على طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة السادات الإعدادية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بعد التحقيق معها حول الواقعة، والتى قام على أثرها والد الطالب بتحرير شكوى ضد المعلمة ومحضر بقسم أول الفيوم، للاعتداء المبرح بالضرب على نجله أمام زملائه، مما أصابه بكدمات على ذراعيه وترك أثرًا سلبيًا على نفسية الطالب، وامتناعه عن الذهاب إلى المدرسة.