"ظاهرة العدول في الأدب المفرد للبخاري" رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:29 م

ناقشت كلية الأداب بجامعة المنصورة رسالة ماجستير للباحث محمود هادي، التي كانت بعنوان "ظاهرة العدول في الأدب المفرد للبخاري".

وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة: د. إبراهيم إبراهيم بركات أستاذ النحو والصرف بجامعة المنصورة، ود. محمود سليمان الجعيدي أستاذ النحو والصرف بجامعة المنصورة، ود. محمد عبد الفتاح العمراوي أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

وقد توصلت الرسالة إلى نتائج، منها:

أولا: تحفل اللغة العربية بكثير من ظواهر العدول أو الخروج عن الأصل والمطابقة؛ لأداء المعاني المطلوب إيضاحها، والدلالات المرادة من هذا الخروج عن الأصل، وأقلها إشراك السامع أو المتلقي.

ثانيا: مصطلح العدول مصطلح واسع شامل لكثير من المصطلحات التي يقوم مقامها من الالتفات والخروج عن الأصل والانزياح والانحراف والاتساع في اللغة.

ثالثا: اللغة العربية ذات اتساع وذات شمولية، تستطيع من خلال تخير أساليبها في اختلاف المعاني وثراء دلالاتها.

رابعا: العدول عن الأصل ليس الخروج عن القواعد اللغوية والتراكيب النحوية بالكلية وإنما يكون بحسب إيجاد المعنى المطلوب والدلالة العميقة.

خامسا: ظاهرة العدول في اللغة تؤدي دلالات متباينة ومعاني جليلة قد لا توجد في حال المطابقة والموافقة للقواعد اللغوية.

وقد انتهت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.

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