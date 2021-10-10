سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36387.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 784، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. 39 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36387.
سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36387.