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الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. 39 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36387.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 784، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

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