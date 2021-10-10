كورونا في موريتانيا.. 39 إصابة جديدة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:36 ص

سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36387.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 784، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.