جامعة حلوان تحتفل ببدء العام الدراسى الجديد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:02 م

احتفلت جامعة حلوان اليوم السبت برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ببدء العام الجامعي الجديد 2022/2021، وأقامت الجامعة حفل استقبال كبير عقد بحضور النواب الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و مجموعة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورئيس اتحاد الطلاب على السيد، بالاضافة إلى عدد من طلاب الجامعة.

بدأ الاحتفال برفع العلم المصري وأعلام الكليات وعرض لتاريخ انشاء كليات جامعة حلوان وقام مسئولو الأسر بالجامعة باستقبال الطلاب و تعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركوا فيها خلال العام الدراسي.

ورحب الدكتور ممدوح مهدي بالطلاب الجدد والقدامى متمنيا لهم عامًا جامعيًا جديدًا ودعاهم إلي ممارسة الأنشطة داخل الجامعة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والتسلح بالعلوم والمعارف لصقل مواهبهم وتنميتها، كما أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لتحقيق انتظام العملية التعليمية بصورة مستقرة مع بدء العام الجديد، في ظل خطة أعدتها الجامعة يتم متابعة تنفيذها بدقة مع نشر الجداول الدراسية على المواقع المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها والانتظام في محاضراتهم.

وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية قال مهدي أن الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة أبنائها الطلاب خاصة الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم عن طريق صندوق التكافل الاجتماعى الذى يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة علمًا بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

وأشار الى أن خطة الجامعة للعام الجديد تضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة في ظل فيروس كورونا والتي قد تؤثر فى حضور الطلاب إلى الجامعة ووضعت إدارة الجامعة العديد من الخطط للتعامل مع متغيرات أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية، إلى جانب تقليل كثافة الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي وذلك بتناوب وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع تبعًا لطبيعة الدراسة بالكليات النظرية والعملية.

كما رحب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة بالطلاب وهنأهم بحلول العام الجامعى الجديد وأكد على تقديم الجامعة للعديد من الخدمات الإلكترونية لأبنائها، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ستصبح المقررات الدراسية إلكترونية، بالإضافة إلي الخدمات الطلابية الأخرى التي تقدم إليهم من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات مشيرا إلى قيام الجامعة بتطوير شامل و وضع خطة للأنشطة حتي تنتظم العملية التعليمية بصورة كبيرة، وشدد على أنه لن يسمح للطالب بدخول الجامعة إلا بعد تلقى لقاح كورونا.

وأكدت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تشكل وجدان الشباب المصري ، وأن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالطلاب على كافة الأصعدة، ، موضحة أن الجامعة محل للتواصل الاجتماعى ومصدر للثقافة والعلوم.

كان جامعة حلوان قد استقبلت طلابها اليوم في ظل اهتمام كبير بالحفاظ على سلامتهم من خلال التأكيد علي تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لحماية الجميع من حدوث تداعيات جديدة لفيروس كورونا وتم تطعيم الطلاب الجدد أثناء إجراء الكشف الطبي لهم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.