وزارة التنمية المحلية تشارك بمنصة "أيادى مصر" للحرف اليدوية في "تراثنا"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:21 ص

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بمشاركة الوزارة بمشروعها التنموي ومبادرتها " أيادي مصر " المنصة الإليكترونية التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وذلك في معرض " تراثنا " للحرف اليدوية والتراث والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقال وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم السبت ، إن منصة " أيادي مصر " تستهدف دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت للمساعدة في تسويقها داخلياً وخارجياً ، لافتاً إلى أن هذا المشروع تقدم الدعم الفني له وعلي نحو تقني احترافي شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "أي فاينانس" للاستثمارات المالية و الرقمية ، تحت مظلة وزارة التنمية المحلية بمشروعها الرائد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتضمن مشروع المنصة الإلكترونية المتخصصة في الحرف اليدوية "أيادي مصر" " كأول منصة إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية المصرية وبما يزيد عن 1000 منتج فني متنوع مصنوع بأيادي المصريين ولا سيما أبناء محافظتي قنا وسوهاج.

وداخل جناح وزارة التنمية المحلية سيقوم برنامج تنمية الصعيد وبرنامج الأغذية العالمي و خبراء شركة "إي أسواق مصر" ، بعرض كافة آليات استخدام منصة "أيادي مصر" وما تحتويه من حرف يدوية خاصة مصنوعة بإيادي المبدعات من محافظتي قنا وسوهاج.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن منصة "أيادى مصر" تعد أحد أهم المشروعات الرائدة لوزارة التنمية المحلية لدعم الجانب التراثى للفن المصرى والحرف اليدوية، والذى تم إطلاقه بين كل من وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى WFP، وشركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأوضح " شعراوي" ان المنصة تدخل ضمن استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها علي شبكة الانترنت لإتاحة أوسع للمواطنيين للاستفادة بها كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل "مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تنمية صعيد مصر.

ورحب الوزير بالشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي والمسؤولين بشركة "إي أسواق مصر" بغرض تطوير أسواق البيع والشراء والدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية الشاملة التي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الأسعار النهائية للمستهلكين وتنمية المجتمع المصري وإنعاش النمو الاقتصادي ومساندة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المال.

ومن جانبه أعرب إسلام مأمون الرئيس التنفيذى لشركة "إي أسواق مصر"، عن فخره واعتزازه بمشاركة وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى WFP، فى إطلاق مشروع منصة "إيادى مصر"، والمشاركة بها فى معرض "تراثنا" تحت مظلة المشاركة الرئيسية لوزارة التنمية المحلية، حيث التأكيد على ريادة "إي أسواق مصر" ونجاحها فى إنشاء وإدارة منصات قومية كبرى لدعم الاقتصاد القومى وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الدور المحوري الذى تقدمه "إي أسواق مصر" فى دعم العديد من الأسواق المصرية داخل الاقتصاد القومي يمنحها مزيداً من الفخر والاعتزاز بما تمثله من إضافة قوية لسلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطنى حيث الربط الإلكتروني بين المنتجين والمستهلكين وراغبى العمل والإنتاج مع إضافة الكثير من المزايا وتقديم العديد من آليات الدعم المباشر وغير المباشر لكافة المنتجين والوسطاء وأصحاب سلاسل الإمداد داخل كافة المنصات التسويقية الوطنية التى أطلقتها شركة "إي أسواق مصر" التى تعتز بتبعيتها لمجموعة "إي فاينانس" الرائدة فى خدمات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى.



وعلى صعيد منصة "أيادي مصر" فأكد انه سيتم إتاحتها دائماً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم كل الدعم لجميع العاملين فى مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية كأعمال الخزف والفخار والمشغولات اليدوية ومنتجات الجلود والتحف والمقتنيات الفنية وغيرها، وتستهدف المنصة تمكين المنتجين في مجالات الحرف اليدوية من الوصول إلى المشترين داخل وخارج مصر بشكل مباشر دون الحاجة إلى الوسطاء.



ويستطيع أى من أصحاب الحرف اليدوية فتح متجر خاص باسمه على منصة "أيادي مصر" وسيكون المتجر بمثابة موقعه الإلكتروني الخاص، ومن خلاله سيتمكن من رفع صور منتجاته وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونياً، كما تمكنه تلك الميزة من بناء اسم خاص فى عالم التسوق وكسب ثقة وولاء العملاء فى منتجاته وتسهيل وصول العميل إليه مرة أخرى.

كما توفر المنصة للمصنعين والبائعين، خدمة الدعم الفني لضمان استقرار متجرهم الإلكتروني وعرض منتجاتهم بأبهى صورة وبأفضل الإمكانيات، كما توفر المنصة خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشترين وتحصيل أثمانها وإيداعها في الحساب البنكي للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.



وسيتم دعم المنصة من خلال ميزات خدمة الإقراض الرقمي المقدمة من "إي أسواق مصر" لتزويد المصنعين والحرفيين بالقروض المالية اللازمة من أجل دعم عمليات التصنيع والإنتاج وتحقيق الشمول المالي لهذه القطاعات الفنية التراثية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المصرى، حيث توفير خدمات القيمة المضافة؛ لتعظيم سلاسل الإمداد للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.