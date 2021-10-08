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السبت 09 أكتوبر 2021
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بوابة العرب

عباس يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفوري للتصدي لعدوان إسرائيل على الأقصى

محمود عباس
محمود عباس
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وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، تعليماته للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء؛ للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

ودعا الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وخاصة مجلس الأمن، لوقف هذا العدوان.

وكانت ما تسمى بـ "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا، أمس الأول الأربعاء، يمنح المستوطنين الحق في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

وأدى قرار المحكمة إلى ردود فعل عربية وفلسطينية غاضبة، حيث أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي ووزارتي خارجية مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية بيانات شديدة اللهجة حذرت فيها من خطورة قرار المحكمة الإسرائيلية.

ووسط الإدانات العربية والفلسطينية، ألغت المحكمة "المركزية" الإسرائيلية في القدس المحتلة القرار بعد يومين فقط من صدوره.

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