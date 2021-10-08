استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:11 ص

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 24 “881”جنيها للجرام ، وسجل سعر الذهب عيار 21 “771”جنيها للجرام بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 “661 “جنيها وهو الأكثر تداولا في مصر.

وسجل سعر الذهب عيار 14 “514” جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 10 “367” جنيها للجرام في حين بلغت سعر وقية الذهب 27404جنيه و بلغ سعر الجنية الذهب 6168جنيه.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد واصلت خسائرها، متأثرة بأرتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.