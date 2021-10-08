ads
الجمعة 08 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

العالم

كورونا في الصين.. تسجيل 22 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا  ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا  أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 96357 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كورونا في الصين إصابة جديدة فيروس كورونا اليوم الجمعة بر الصين الرئيسي مستجدات فيروس كورونا