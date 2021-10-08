كورونا في الصين.. تسجيل 22 إصابة جديدة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:13 ص

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 96357 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.