"فيسبوك" يخسر 20 مليار دولار.. وانخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:06 ص

شهد سعر سهم فيسبوك، مساء أمس الإثنين، انخفاضا ملحوظا عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول الى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كلا من إنستجرام وواتساب.

وهبط سهم شركة فيسبوك خامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية إلى 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار، كما خسر مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

‏وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن موظفي فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية من أجل الوصول إلى خوادم الإنترنت لمعالجة الأعطال.

وأغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد إذ تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وغيرها من أسهم الشركات الكبرى في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة، في حين أدت المخاوف بشأن التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية إلى زيادة الحذر.

وانخفضت أسهم كل من أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت، الشركات الأربع الأكثر قيمة في سوق الأسهم الأمريكية، بما يزيد على اثنين بالمئة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع قلق المستثمرين من عدم حل مشكلة سقف الديون في الكونجرس الأمريكي، وانتظارهم لإصدار بيانات التوظيف لشهر سبتمبر أيلول هذا الأسبوع والتي قد تمهد الطريق لتقليص مشتريات الأصول الاتحادية.

وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند أدنى مستوياتهما منذ يوليو.

وبذلك يكون ستاندرد اند بورز قد انخفض بنحو خمسة بالمئة من أعلى مستوى له في الثاني من سبتمبر.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.94 بالمئة ليغلق عند 34002.92 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.30 بالمئة إلى 4300.46.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 2.14 بالمئة إلى 14255.49.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد ذكرت أن العطل الذي أصاب موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي طال أيضا منصته الداخلية للتواصل بين الموظفين.

وذكر المصدر أن المنصة الداخلية الخاصة بفيسبوك توقفت هي الأخرى عن العمل، مبررا أن معظم الموظفين علّقوا أعمالهم وباتوا غير قادرين على أداء مهامهم.

وما يزال فيسبوك وعدد من التطبيقات متوقفا عن العمل منذ نحو 3 ساعات، حيث تواجه المستخدمين رسالة خطأ بعبارة "This site can’t be reached".

ولم يعرف بعد السبب وراء ما يحصل، فيما استبعد بعض المسؤولين في فيسبوك أن تكون "هجمات إلكترونية" سببا في ذلك.

وأفاد مستخدمو "واتس آب" للتواصل الاجتماعي في أنحاء مختلفة من العالم بأن التطبيق تعطل مرة أخرى بعد عودته للعمل لفترة وجيزة.

في المقابل، عادت منصتا "فيسبوك" و"إنستجرام" للعمل بشكل جزئي، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.