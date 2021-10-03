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الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في المغرب.. 821 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس تسجيل 821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينما تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية
وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيانها اليومي ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا لتصل إلى 934828 إصابة، بينما تزايد إجمالي حالات الوفاة ليبلغ 14315 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 908898 حالة شفاء، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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