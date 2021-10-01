غدًا.. مؤتمر دعم المصريين بالخارج لـ"حياة كريمة"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:44 م

ينطلق غدًا السبت مؤتمر دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن طريق المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط ، ومؤسسة نيو إيجيبت بنيويورك.

وقال ماجد أمين مؤسس مجموعة نيو إيجيبت بنيو يورك في تصريحات صحفية اليوم، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه للتعاون بين المصريين في الخارج والوزارات لدعم الريف المصري عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" موضحًا أن المصريين بالخارج يستغلون كل الفرص المتاحة أمامهم لرد جميل مصر عليهم، وإثبات أن أولادها وأبنائها في الخارج ينتمون دومًا إليها، قائلًا: حياة كريمة هي المشروع الأعظم في تاريخ مصر وسعداء بمشاركة المصريين بالخارج فيه.

وأضاف أن التصميم الأول للمنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها للترويج عالميا لفعالية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة لدعم مبادرة حياة كريمة، جاء عن طريق مشاركة 23 مهندسا مصريا من أفراد جمعية "نيو إيجيبت" وبشكل تطوعي دون أجر.

تجدر الإشارة إلى أن حياة كريمة هو المشروع الذي أعاد رسم قرى الريف المصري من جديد من خلال تنفيذ أعماله داخل قرى ومراكز الجمهورية، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة نحو 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، بمشاركة أكثر من 30 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية، وكانت وزارة الهجرة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والنهوض بالإنسان المصري فيها.