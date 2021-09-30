احتفالًا باليوم العالمي للقلب.. إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر

أضاءت جامعة القاهرة قبتها ومستشفى القصر العيني باللون الأحمر تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب، الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام .
و قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الجامعات لها دور بارز في تقدم البحث العلمي لمساعدة المجتمع خاصة المرضى والذين يحتاجون للخدمات الصحية ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية وعمل تأثير كبير على المجتمع من ناحية زيادة الوعي عن طريق تقديم المساعدات اللازمة لكل مؤسسات الدولة سواء الطبية أو غير الطبية بما يساهم فى التخفيف عن المرضى ويوعى المجتمع للأمراض بالوقاية خير من العلاج .
وتزامنا مع إضاءة تلك المعالم الهامة في مصر، أعلنت مستشفى "وادي النيل" عن تنظيمها جلسة تثقيفية عامة بالتعاون مع شركة إكسباند اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 بحضور عدد كبير من أطباء القلب البارزين ، بهدف تقديم خدمات و استشارات طبية مجانية للجمهور وتوفير المعلومات اللازمة للمرضى وخدمة مرضى القلب بشكل عام ، والتوعية بأهيمة وضرورة الحفاظ على القلب من الأمراض الشائعة و الشائكة في المجتمع، حيث تشير الدراسات إلى أن الأمراض القلبية الوعائية، تقف وراء حدوث معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، إذ تتسبب في وقوع 18 مليون حالة وفاة سنوياً.
و قال الدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل، إن مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة، لكنه ليس حتميا في حين لا يمكنك تغيير بعض عوامل الخطر مثل تاريخ العائلة أو الجنس أو العمر.
وأضاف ، خميس أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وأهمها اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب، ممارسة الرياضة، الامتناع عن التدخين.
وتشير الإحصائيات إلى أن نصف الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية سببها أمراض القلب والسكتة الدماغية مما يجعلها القاتل الأول في العالم، حيث تودي بحياة 17.9 مليون شخص كل عام ويوم القلب العالمي هو فرصة للأفراد والعائلات والمجتمعات والحكومات للتوحيد واتخاذ الإجراءات لصالح المرضى والتوعية الناس بخطر الإصابة بأمراض القلب .
و يشارك العديد من الناس بجميع أنحاء العالم في أنشطة مختلفة تساعد فى صحة قلبهم وصحة الآخرين خاصة مرضى القلب و الأوعية الدموية .