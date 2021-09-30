احتفالًا باليوم العالمي للقلب.. إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:05 ص

أضاءت جامعة القاهرة قبتها ومستشفى القصر العيني باللون الأحمر تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب، الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام .

و قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الجامعات لها دور بارز في تقدم البحث العلمي لمساعدة المجتمع خاصة المرضى والذين يحتاجون للخدمات الصحية ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية وعمل تأثير كبير على المجتمع من ناحية زيادة الوعي عن طريق تقديم المساعدات اللازمة لكل مؤسسات الدولة سواء الطبية أو غير الطبية بما يساهم فى التخفيف عن المرضى ويوعى المجتمع للأمراض بالوقاية خير من العلاج .

وتزامنا مع إضاءة تلك المعالم الهامة في مصر، أعلنت مستشفى "وادي النيل" عن تنظيمها جلسة تثقيفية عامة بالتعاون مع شركة إكسباند اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 بحضور عدد كبير من أطباء القلب البارزين ، بهدف تقديم خدمات و استشارات طبية مجانية للجمهور وتوفير المعلومات اللازمة للمرضى وخدمة مرضى القلب بشكل عام ، والتوعية بأهيمة وضرورة الحفاظ على القلب من الأمراض الشائعة و الشائكة في المجتمع، حيث تشير الدراسات إلى أن الأمراض القلبية الوعائية، تقف وراء حدوث معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، إذ تتسبب في وقوع 18 مليون حالة وفاة سنوياً.

و قال الدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل، إن مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة، لكنه ليس حتميا في حين لا يمكنك تغيير بعض عوامل الخطر مثل تاريخ العائلة أو الجنس أو العمر.

وأضاف ، خميس أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وأهمها اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب، ممارسة الرياضة، الامتناع عن التدخين.

وتشير الإحصائيات إلى أن نصف الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية سببها أمراض القلب والسكتة الدماغية مما يجعلها القاتل الأول في العالم، حيث تودي بحياة 17.9 مليون شخص كل عام ويوم القلب العالمي هو فرصة للأفراد والعائلات والمجتمعات والحكومات للتوحيد واتخاذ الإجراءات لصالح المرضى والتوعية الناس بخطر الإصابة بأمراض القلب .

و يشارك العديد من الناس بجميع أنحاء العالم في أنشطة مختلفة تساعد فى صحة قلبهم وصحة الآخرين خاصة مرضى القلب و الأوعية الدموية .