الحلم الإفريقي توقع بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار الطبي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:05 م

وقعت مؤسسة الحلم الإفريقية 2063، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع كريستال ميديكال العاملة في المجال الطبي، للعمل على دعم الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الإفريقية.

يأتي هذا البروتوكول في إطار سعي مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إلى دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وباقي الدول الإفريقية، في ظل رؤية مصر 2030، التي تسعى نحو مزيد من التعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية، وكذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، لتحقيق التكامل بين دول القارة السمراء.

وقالت سالي عاطف، رئيسة مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إن البروتوكول يستهدف الكشف عن فرص الاستثمار في دول القارة السمراء للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات المصرية في مختلف المجالات، من خلال تنظيم فعاليات ومؤتمرات ومعارض مصرية في باقي الدول الإفريقية.

وشددت على سعي المؤسسة الدائم نحو التكامل بين دول القارة السمراء بهدف تحقيق التنمية لشعوب إفريقيا، لافتة إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة وغير مسبوقة في مختلف الدول الإفريقية، والتي يمكن للقطاع الخاص المصري الاستفادة منها في ظل توجه الدولة المصرية نحو التعاون والشراكة مع أشقائها الأفارقة.

بينما أكدت عائشة سليم خلال توقيع بروتوكول التعاون، إنها تسعى نحو العمل مع مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، للتعرف على فرص الاستثمار في القارة السمراء خاصة في المجال الطبي، لافتة إلى أن الدول الإفريقية لا زالت تحتاج إلى الدعم الطبي في مختلف المجالات.