بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:36 م

يقدم موقع «البوابة نيوز » خدمة مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا؛ إذ ينزل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا علي نظيره يوفنتوس الإيطالي،وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام علي أرضية ملعب «أليانز ستاديوم»، معقل الفريق الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة «العاشرة بتوقيت مكة المكرمة».

وتبث مجريات اللقاء عبر شاشات «بي إن سبورت»، المالك الحصري لحقوق بث مباراة تشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وخصصت المجموعة قناة «بي إن سبورتس 1HD بريميوم» لنقل أحداث المباراة مصحوبة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

كلا الفريقين يتنافسان على بطاقتين التأهل عن المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، كما يتنافسان بتواجد كلًا من زينت الروسي ومالمو السويدي والذي سيلتقيان هما أيضًا ملعب جازبروم أرينا في روسيا.

وخاض يوفنتوس الإيطالي مباراة وحيدة حتي الآن في دور المجموعات،استطاع أن يحقق الفوز علي نظيره مالمو السويدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، استطاع أن يتصدر بها المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط.

