سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:54 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره في مساء تعاملات مساء اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية، (أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري



15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

ويذكر أن سعر صرف الدولار استقر في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء ا، وسجل أعلى سعر في بنوك (أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.