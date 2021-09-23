أسعار الحديد مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:14 م

ارتفعت أسعار الحديد، في السوق المحلي لدى المصانع الاستثمارية خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 ، وسط تراجع سعر طن خام الحديد بالبورصات العالمية إلى 140 دولارًا حاليا مقابل 200 دولار خلال شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره 60 دولارا.

وتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 13700 و14100 جنيه، ويباع للمستهلك بين 14100 و14800 جنيه، تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

وبلغ سعر مصنع حديد عز ليسجل سعر حديد التسليح عز ، نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلى سعرا في مصر. واستقر سعر مصنع حديد المصريين، ولم يسجل أي تغير بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد الجارحي في مصر نحو 14450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة، فيما سجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيه للطن أرض مصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيه، ولم يتغير سعر حديد المراكبي أي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.